28 мая 2026 в 11:15

ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне

Сальдо: семья с двумя детьми пострадала в результате атаки ВСУ в Херсоне

Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские военные нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате которого пострадала семья с детьми, сообщил в своем канале в МАКСе глава региона Владимир Сальдо. Мужчина и женщина умерли на месте, двое их несовершеннолетних детей получили ранения. По словам губернатора, атака была совершена намеренно, чтобы перебить общественное возмущение от событий в Старобельске.

Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим, — добавил Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что подобные действия демонстрируют запредельный уровень цинизма украинской стороны. Глава региона отметил, что за методами Украины четко прослеживается школа информационной войны, давно отработанная западными кураторами. Губернатор пообещал, что виновникам придется ответить за каждого погибшего взрослого и за всех раненых детей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два человека пострадали на улице Гоголя в результате атаки ВСУ на город. У женщины поврежден глаз, у мужчины обнаружили перелом и травму головы.

