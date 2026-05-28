В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия

В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия Депутат Говырин: новый закон поможет сократить число аварийных памятников

Принятый закон об упрощении реставрации домов-памятников поможет сократить число аварийных объектов культурного наследия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, инициатива будет реализована за счет привлечения частных инвестиций.

Закон [о реставрации домов-памятников] упрощает привлечение частных инвесторов к восстановлению аварийных объектов культурного наследия с участием ДОМ.РФ. Новый механизм предполагает создание лотов, включающих земельные участки, имущественные комплексы, права на комплексное развитие территории и ОКН. Победитель торгов должен выполнить задание в установленные сроки. Пока идут работы, сделки с объектом запрещены. При нарушении условий договор расторгается, а имущество возвращается государству. Инициатива поможет сократить число аварийных памятников, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что новый закон соответствует поручению президента России Владимира Путина разработать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. По словам депутата, к 2030 году компания ДОМ.РФ обязана восстановить не менее тысячи аварийных памятников.

Инвесторы смогут использовать средства, сэкономленные на покупке объектов по сниженной цене, для их восстановления. Состав лотов начнет определять правительственная комиссия. Оценку будут проводить независимые эксперты. Торги будут открытыми и соответствовать законодательству, — заключил Говырин.

Ранее сообщалось, что в Инженерном замке Санкт-Петербурга собираются провести реставрацию покоев императора Павла I и Марии Федоровны. На эти работы потребуется около 384 млн рублей.