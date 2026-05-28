Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:01

В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия

Депутат Говырин: новый закон поможет сократить число аварийных памятников

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Принятый закон об упрощении реставрации домов-памятников поможет сократить число аварийных объектов культурного наследия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, инициатива будет реализована за счет привлечения частных инвестиций.

Закон [о реставрации домов-памятников] упрощает привлечение частных инвесторов к восстановлению аварийных объектов культурного наследия с участием ДОМ.РФ. Новый механизм предполагает создание лотов, включающих земельные участки, имущественные комплексы, права на комплексное развитие территории и ОКН. Победитель торгов должен выполнить задание в установленные сроки. Пока идут работы, сделки с объектом запрещены. При нарушении условий договор расторгается, а имущество возвращается государству. Инициатива поможет сократить число аварийных памятников, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что новый закон соответствует поручению президента России Владимира Путина разработать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. По словам депутата, к 2030 году компания ДОМ.РФ обязана восстановить не менее тысячи аварийных памятников.

Инвесторы смогут использовать средства, сэкономленные на покупке объектов по сниженной цене, для их восстановления. Состав лотов начнет определять правительственная комиссия. Оценку будут проводить независимые эксперты. Торги будут открытыми и соответствовать законодательству, — заключил Говырин.

Ранее сообщалось, что в Инженерном замке Санкт-Петербурга собираются провести реставрацию покоев императора Павла I и Марии Федоровны. На эти работы потребуется около 384 млн рублей.

Власть
депутаты
законы
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.