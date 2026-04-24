24 апреля 2026 в 13:28

В Инженерном замке Санкт-Петербурга отреставрируют царские покои

В Инженерном замке Санкт-Петербурга планируют отреставрировать покои Павла I и Марии Федоровны, сообщает Neva.today. Работы оценили в 384 млн рублей.

Сообщается, что сейчас помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь территории, на которой необходимо провести работы, составит 685,55 квадратных метров.

В перечне задач значатся работы по реставрации стен, демонтажу инженерных коммуникаций и восстановлению лепного декора. Работы должны быть завершены в срок с момента получения разрешения КГИОП до 30 ноября 2028 года.

Ранее сообщалось, что особняк Гурьевых — Нарышкиных на Литейном проспекте отреставрируют за 3 млрд рублей. В историческом здании появятся пятизвездочный бутик-отель со спа-зоной на 50 номеров, ресторан высокой кухни, галерея современного искусства и лекторий.

