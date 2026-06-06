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06 июня 2026 в 08:57

Россиянку вернут из Мексики на родину после двух лет поисков

Гражданка России Таякина 7 июня вернется из Мексики после двух лет поисков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российская гражданка Мария Таякина, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации в Мексике, возвращается домой спустя почти два года поисков и оказания помощи, сообщил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров. Дипломатическое представительство взяло этот вопрос в работу в 2024 году сразу после того, как получило обращение от матери Марии об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо.

5 июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Ее прилет на родину запланирован на 7 июня, — сказал собеседник агентства.

После получения сообщений о пропаже дипломатические работники лично выезжали на север страны для поисков россиянки. На момент обнаружения женщина не имела постоянного места жительства. Российские дипломаты поддерживали связь с мексиканскими полицейскими и миграционными органами, общественными организациями, а также с родственниками женщины.

Таякиной была предоставлена необходимая медицинская и гуманитарная помощь. Это произошло при содействии российских соотечественников и граждан Мексики.

Ранее на Пхукете при невыясненных обстоятельствах исчезла 43-летняя ветеринар из Приморского края. Родственники пропавшей женщины полагают, что она могла стать жертвой мошенника, который охотится за ее деньгами. Россиянка улетела в Таиланд в начале апреля. Она впервые за долгое время взяла отпуск на два месяца.

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