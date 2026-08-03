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03 августа 2026 в 17:10

В России появился новый медиахолдинг «М.1»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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На рынке медиа зарегистрирован новый игрок — холдинг «М.1», готовый представить полный спектр маркетинговых и рекламных услуг. Структура будет включать активы компаний, работающих на рынке рекламы, производства контента, продюсирования и финансовых услуг.

Генеральным директором стала медиаменеджер, эксперт в области инфлюенс-маркетинга, управления талантами, продюсирования контента и реализации международных партнерств в сфере креативных индустрий Алина Зиннатуллина. В 2021 году она создала и возглавила продюсерский центр и рекламное агентство полного цикла «Инсайт Люди» (с 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Компания «Инсайт Люди», которой управляет Зиннатуллина, объединяет несколько региональных блогерских студий — ее резидентами стали около 2,9 тыс. инфлюенсеров и артистов.

Компания «М.1» будет заниматься поиском новых технологических решений для медиарынка. Внимание холдинга будет направлено на растущих игроков, которым не всегда доступны традиционные рекламные технологии.

Мы планируем тщательно анализировать сложные потребности бизнес-структур, предлагая новые решения на рынке рекламы, маркетинговых услуг и бизнес-консалтинга. В отличие от уже существующих холдингов компания будет не просто управлять входящими в нее активами, а внедрять передовые технологии и цифровизацию, обеспечивая новые подходы к решению задач своих клиентов, — отметила Зиннатуллина.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), 6 июня, состоялась сессия «Внимание как актив: новая экономика продвижения». Модератором обсуждения выступила Зиннатуллина. «Газпром-Медиа Холдинг» стал генеральным медиапартнером ПМЭФ.

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