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06 июня 2026 в 17:50

Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026

Фото: Пресс-служба «Инсайт Люди»
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В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 6 июня состоялась сессия «Внимание как актив: новая экономика продвижения». Модератором обсуждения выступила медиаменеджер и генеральный директор «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина. «Газпром-Медиа Холдинг» выступил генеральным медиапартнером ПМЭФ.

Сегодня мы убедились в том, что внимание становится новой валютой рекламного рынка, а интернет по-прежнему остается пространством возможностей для бизнеса любого масштаба. Но при этом чем больше платформ, форматов, трендов и инфлюенсеров появляется в диджитал-среде, тем сложнее выбирать подходящие рекламные инструменты. Кто знает, может, следующим этапом развития рынка станет появление новой диджитал-экосистемы, которая поможет малому и среднему бизнесу, — отметила Зиннатуллина.

Участие в сессии приняли представители медиа, диджитал, fashion-индустрии, крупного бизнеса и рынка рекламы. Так, председатель правления селлера «Диджитал Альянс» Александр Захаров поделился, как преобразились запросы рекламодателей за последние годы и какие вызовы встали перед малым и средним бизнесом. Главный редактор «Афиша Daily» Александра Садыкова-Левина рассказала о ключевых трендах медиапотребления.

В ходе сессии директор ZARINA Анна Мазурик оценила эмоциональную связь между брендом и покупателем. По ее словам, основой бизнеса становятся диджитал-инструменты, которые бренд использует для взаимодействия с аудиторией и формирования лояльности. Она также объяснила, как сохранить ДНК бренда. Певица, основательница собственного женского клуба MIA WOMEN CLUB и приложения на основе искусственного интеллекта MIA Миа Бойка коснулась вопроса о роли личного бренда в предпринимательстве и порассуждала, достаточно ли одной медийности для построения успешного бизнеса.

Ранее генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов в ходе сессии ПМЭФ рассказал, что разница между традиционной журналистикой и блогингом в настоящее время становится все менее заметной. По его словам, блогеры стали применять инструменты классических медиа, а журналисты прибегают к форматам цифровой среды.

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