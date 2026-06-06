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06 июня 2026 в 16:55

Гендиректор News Media сравнил журналистику и блогинг

Максим Иксанов Максим Иксанов Фото: Игорь Родин/photo.roscongress.org
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Разница между традиционной журналистикой и блогингом в настоящее время становится все менее заметной, заявил на сессии «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» от ИД «Коммерсант» в рамках ПМЭФ генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов. По его словам, блогеры стали применять инструменты классических медиа, а журналисты прибегают к форматам цифровой среды.

Блогеры заимствуют инструменты классических медиа, а журналисты активно используют форматы, которые появились в цифровой среде. В итоге все занимаются одним и тем же, — сказал Иксанов.

Гендиректор компании отметил, что и блогеры, и журналисты стремятся завоевать внимание аудитории. Он добавил, что в современных медиапроектах все чаще используются блогерские форматы.

Ранее замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец заявила, что ассоциация руководителей медиа подготовит инициативу по защите прав отечественных медиа и СМИ при использовании их материалов для обучения и базы данных нейросетевых моделей. Она подчеркнула, что ИИ уже справляется с большей частью редакционной работы: обрабатывает файлы, сервисы и структурирует данные.

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