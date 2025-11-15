В Apple может смениться руководство FT: Тим Кук в 2026 году может покинуть пост гендиректора Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост уже в 2026 году, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус.

Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью $4 трлн после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений еще не было принято, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обновление iOS 26 вызвало волну жалоб среди владельцев iPhone из-за сильного перегрева устройств. Пользователи отметили, что смартфоны начинают нагреваться даже при выполнении простых задач, а в некоторых случаях температура достигает критических значений. Некоторые пытаются решить проблему радикально — помещают гаджеты в морозильник, что приводит к повреждению аккумуляторов и необходимости ремонта.

До этого американский технологический гигант Apple достиг исторического рубежа рыночной капитализации, перебравшись за отметку в $4 трлн. Корпорация стала третьей компанией в мировой истории, которая смогла достичь такой оценки на финансовых рынках.