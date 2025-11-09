Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 23:34

В BBC произошли перестановки из-за скандала с монтажом речи Трампа

Гендиректор BBC Дэйви покинул свой пост из-за скандала с выступлением Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви объявил о своей отставке, которая последовала за крупным скандалом, связанным с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа. Свое решение он объяснил в официальном письме, опубликованном на сайте корпорации.

Я хотел сообщить вам, что принял решение покинуть BBC после 20 лет работы. Это всецело мое собственное решение, и я остаюсь глубоко признательным председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего срока, включая последние дни, — указал бывший гендиректор.

Он также добавил, что текущие дискуссии вокруг новостной службы повлияли на его решение. Дэйви признал, что были допущены ошибки и именно он должен нести за них ответственность. Председатель совета управляющих Самир Шан указал, что это «грустный день для BBC».

Вслед за гендиректором покинула свой пост и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс. Причиной отставок стало расследование газеты The Daily Telegraph, выявившее факт манипуляций с речью Трампа в программе Panorama.

В октябре прошлого года вещательная корпорация смонтировала выступление политика таким образом, что создалось ложное впечатление, будто президент США призывал к штурму Капитолия. Однако в действительности речь шла о мирном выражении гражданской позиции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью The Telegraph назвала BBC фейковым СМИ. По ее мнению, к телекомпании есть много вопросов, на которые предстоит ответить руководителям BBC.

