В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью The Telegraph назвала BBC фейковым СМИ. Она напомнила, как британская телерадиокорпорация исказила суть речи президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года, создав впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.

Этот намеренно лживый, выборочно отредактированный ролик BBC является еще одним доказательством того, что это полностью, на 100%, фейковое СМИ, — подчеркнула Ливитт.

Также она добавила, что BBC распространяет ложь о деятельности Трампа. По мнению Ливитт, к телекомпании есть много вопросов, на которые предстоит ответить руководителям BBC.

Ранее сообщалось, что программа Panorama, вышедшая на BBC в октябре 2024 года, смонтировала выступление Трампа таким образом, чтобы создать ложное впечатление, будто он призывал сторонников к беспорядкам. В частности, монтажеры соединили фрагменты из разных частей речи, разделенные временным промежутком почти в час.

До этого стало известно, что Азербайджан принял решение о ликвидации представительства BBC и исключении его из государственного реестра юридических лиц. Все сотрудники организации лишились действующей аккредитации на территории страны.