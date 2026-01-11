Трамп «раскурил» кубинскую сигару

Президент США Дональд Трамп сделал репост фотографии в социальной сети Truth Social, созданную искусственным интеллектом, на которой он изображен курящим кубинскую сигару. На фоне виднеется флаг латиноамериканской страны.

На сгенерированном изображении американский лидер одет в черный костюм и красный галстук, а в его руках можно заметить табачное изделие. Снизу картинки написан текст: «Лучшие в мире кубинские сигары». Однако, насколько известно, сам Трамп не курит.

Ранее Трамп объявил в своей соцсети о том, что его портрет был выставлен в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. На черно-белом портрете американский лидер изображен стоящим в Овальном кабинете, опираясь руками на стол. Работа стала частью экспозиции, посвященной 47-му президенту США.

До этого сообщалось, что Трамп сделал репост изображения, созданного ИИ, где он представлен в образе короля. Под картинкой размещена надпись: «Никто не избежит его правосудия». Рядом с ним изображены политики, напоминающие канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.