Роковой клип Shortparis: Гайдуков умер вслед за Комягиным, их убили?

Вокалист группы Shortparis Николай Комягин Вокалист группы Shortparis Николай Комягин Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Спустя чуть более чем две недели после смерти лидера музыкальной группы Shortparis Николая Комягина умер дирижер Петр Гайдуков, который снимался в клипе коллектива на песню «Яблонный сад». Обоим мужчинам не было и сорока лет, их смерти выглядят неожиданными, нелепыми — и зловещим образом пересекаются с сюжетом страшного музыкального видео о войне и смерти.

Чем известна Shortparis

Группу Shortparis называют явлением в современной музыке. Ее сооснователь и солист Николай Комягин из каждой музыкальной композиции делал перформанс и пел фальцетом. Стиль определяют по-разному: авант-поп, дарквейв, пост-индастриал, арт-панк. Название отсылает к фильму режиссера Джона Кэмерона «Клуб Shortparis» (Shortparis дословно переводится как «Обрубленный Париж». — NEWS.ru) с его идеей о том, что внутренний мир невозможно передать без искажений.

Уроженец Новокузнецка, парень из обычной рабочей семьи, Комягин окончил искусствоведческий факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, некоторое время преподавал историю в школе. В 2011 году вместе с земляками Александром Иониным и Павлом Лесниковым он основал коллектив и разрабатывал свой собственный, ни на что не похожий музыкальный язык. Известность пришла к группе в 2018 году с выходом клипа «Страшно» о насилии в школах.

В начале марта 2022 года группа выпустила еще один сильный клип, который сразу стал популярен, — на песню «Яблонный сад», которую записали совместно с Хором ветеранов им. Ф. М. Козлова. Песня о войне и смерти производит гнетущее впечатление.

Кроме того, Комягин снимался в кино: он сыграл в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» и в сериале Данилы Козловского «Карамора». Также Николай написал музыку для фильма «Жена Чайковского» и главную тему для сериала «Фишер». В Театре Наций идет спектакль «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова, музыку для которого написал Комягин.

Как умер Николай Комягин

Николай Комягин умер 20 февраля. Первой о смерти музыканта сообщила журналист Ксения Собчак, они были знакомы лично. «Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Врач-хирург Александр Умнов предположил, что причиной внезапной смерти могла стать сердечная аритмия. «Вряд ли это была первая его тренировка. И организм был более-менее подготовленный. Может быть, у него внезапно возникло нарушение сердечной проводимости типа мерцательной аритмии или трепетания, что привело к нарушению работы сердца», — сказал он.

С Комягиным простились на Смоленском кладбище Петербурга. Родственники решили во время прощания оставить гроб закрытым, чтобы не было съемки. Поклонники принесли на могилу яблоки.

Что случилось с Петром Гайдуковым

Дирижер Петр Гайдуков много лет возглавлял Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Федора Козлова. В клипе «Яблонный сад» он снялся в роли пианиста. По мнению участников группы, в этом произведении он выглядит очень органично, полностью отдается эмоциям.

На 8 марта Гайдуков отправился отдыхать в Лахденпохский район Карелии. Двое суток он не выходил на связь после лыжной прогулки, 10 марта его друзья обратились в службу спасения. Тело дирижера обнаружили на льду Ладоги. Обстоятельства смерти вызывают вопросы.

По одной из версий, он пошел на лыжную прогулку с девушкой, с которой, как ранее говорил друзьям, познакомился в электричке. Сама девушка сообщила, что они отошли недалеко от туристической базы. Между ними произошла ссора, а Петр был сильно пьян. Она пошла вперед и заночевала в рыбацкой сторожке. Он же решил вернуться, но почему-то не сделал этого. Его труп нашли в 300 метрах от места, где они предположительно расстались.

«Спортсмены часто умирают внезапно»

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru сообщил, что не видит в этих двух смертях взаимосвязи и какого-либо криминального следа. По его словам, во внезапной смерти занимавшегося активно боксом Николая Комягина нет ничего странного. «Не знаю, на каком уровне он боксировал, но у всех, кто был в большом спорте, сердце нездоровое, увеличенное в полтора-два раза, потому что работает с перегрузками. Спортсмены часто умирают внезапно: сердце просто разрывается. Если он не профессиональный спортсмен и у него не было жестокого режима, то мог накануне тренировки расслабиться и выпить, а утром дать себе нагрузку — сердце не выдержало», — сказал Игнатов.

По словам друзей, в последнее время Николай тренировался интенсивно, по шесть раз в неделю. Игнатов подчеркнул, что Комягин умер на глазах очевидцев — других спортсменов.

Могли ли убить Гайдукова и кто именно

По мнению криминалиста, вторая смерть вызывает больше вопросов. «[Девушка] оставила человека одного, беспомощного, в состоянии алкогольного опьянения. Она должна была понимать, что во льдах Ладоги это опасно. Он, скорее всего, заснул и замерз. Так это чаще всего и бывает. Можно возбудить дело по статье „Оставление в опасности“, она не тяжелая, и наказание по ней небольшое (максимальные санкции до года лишения свободы. — NEWS.ru). Неважно, что там между ними произошло, она должна была позвонить спасателям и сказать, что в таком-то месте находится человек в состоянии алкогольного опьянения. Они бы его, думаю, спасли», — отметил Игнатов.

