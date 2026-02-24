Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:26

В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным

Николай Комягин Николай Комягин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Санкт‑Петербурге проходит прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Церемония отпевания проходит в Феодоровском соборе, куда пришли сотни людей.

Пришедших попросили не фотографировать гроб, отметив, что «Коля очень не любил сниматься». После отпевания музыканта похоронят на Смоленское кладбище.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что хотел познакомиться с Комягиным, но внезапная смерть исполнителя уже не позволит осуществить задуманную встречу. Артист назвал музыканта «русским Куртом Кобейном».

О смерти Коломягина сообщила журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что ходила на его выступления, и это всегда воспринималось ею как несколько часов вне времени благодаря тому, что происходило на сцене. Собчак упомянула совместный фестивальный проект «Заря. Онега». Интервью с артистом стало одним из ее любимых воспоминаний.

Коломягин скончался после тренировки по боксу. Помимо музыки, он был актером: участвовал в кинопроектах Данилы Козловского «Карамора», короткометражке «Сложноподчиненное» и фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

