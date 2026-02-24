Зимняя Олимпиада — 2026
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод ООО «Сибирская водочная компания», сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства региона. Закрытие связано с истечением срока лицензии.

В дальнейшем запланирована выездная встреча представителей Минсельхоза Кузбасса и Минтруда Кузбасса с сотрудниками предприятия, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы дальнейшего трудоустройства сотрудников предприятия, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что еще одной причиной закрытия предприятия стало увеличение суммы акцизов. Также изменились цены на приобретение основного сырья.

Ранее сообщалось, что Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) получил бренд «Пираты Карибского моря». Председатель совета директоров компании Павел Победкин заявил, что она планирует выпускать под этим именем ром.

