24 февраля 2026 в 13:39

Нутрициолог раскрыла, что будет при каждодневном поедании моркови месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У россиян появится более стабильное настроение, а также снизится тяга к сладкому, если они каждый день на протяжении месяца будут есть морковь, заявила нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, которые передает «Доктор Питер», главная польза моркови заключается в наличии в ней бета-каротина, который защищает ткани от стресса, а также помогает обновлять кожу и поддерживать зрение.

Чаевская отметила, что этот овощ легко усваивается большинством людей и легко готовится. По ее словам, в первые пять-семь дней употребления у человека начинает лучше работать кишечник, а на второй неделе начинают проявляться изменения со стороны кожи. Как считает нутрициолог, уже на третьей неделе пациент начинает медленнее уставать и реже тереть глаза от сухости и усталости. В финале эксперимента, как пояснила врач, вырабатываются системные эффекты, которые незаметно положительно влияют уже на весь организм.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова посоветовала в разгрузочные дни включать в рацион необжаренные орехи и натуральные сухофрукты. По ее словам, это способствует улучшению микрофлоры и очищению кишечника.

