Умерший в СИЗО похититель девочки ранее признал вину Найденный мертвым в СИЗО Грищенков ранее признал вину в похищении ребенка

Умерший Сергей Грищенков, тело которого было обнаружено сегодня СИЗО № 1 Смоленска, ранее признал свою вину в преступлении, рассказали ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Мужчину обвиняли в похищении девятилетней девочки.

Он изначально в ходе допроса признал вину в похищении девочки, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что тело подозреваемого нашли в камере в ночь на 18 марта. Предполагается, что мужчина покончил с собой. Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела.

До этого мужчину арестовали на два месяца. Он несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы. Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы и не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

Также сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.