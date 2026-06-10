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10 июня 2026 в 22:09

Зеленский прибыл в Польшу после скандала между Киевом и Варшавой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов, сообщило украинское издание «Страна». До этого, в ночь на вторник, 9 июня, воздушное судно совершило перелет в Краков из Кишинева.

В столицу Молдавии самолет прибыл из Таллина, где проходил саммит с участием Зеленского. После этого он полетел в Польшу. Возвращение борта произошло на фоне нового витка напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом.

Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский заявил, что Зеленский демонстрирует неуважение к Польше. По его словам, Зеленский опирается на союз с Германией и считает, что польские власти зависят от решений, принимаемых в Берлине.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания Зеленского. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы. Премьер также высказался о поездке главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу 5 июня. Переговоры с ним, по словам Туска, закончились неудачей.

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