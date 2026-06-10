Стали известны новые детали о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге

Стали известны новые детали о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге Госавтоинспекция: пассажиры автобуса не пострадали при аварии в Екатеринбурге

Автобус, въехавший в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга, перевозил 11 пассажиров, сообщила Госавтоинспекция. Среди них никто не пострадал, передает ТАСС.

Стало известно, что автобус двигался по маршруту 81 «Авангард» — «17-я Мехколонна». В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Водителю легковой автомашины Lifan 21 год, имеет стаж вождения два года, — уточнили в ведомстве.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали четыре человека, еще четыре погибли.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала кадры момента смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. На записи видно, что после столкновения с автомобилем Lifan Myway автобус потерял управление и влетел в людей.