Ушедшая из России компания отозвала 880 тысяч машин из-за риска аварии Honda отозвала в США более 880 тысяч автомобилей из-за дефекта задней подвески

Ушедшая из России японская компания Honda отозвала более 880 тысяч автомобилей в США из-за риска отказа компонентов задней подвески, сообщает Reuters. Дефект может привести к потере управления и серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Под отзыв попали модели Pilot, Ridgeline, Passport и Acura MDX.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), неисправность затрагивает задний рычаг управления и другие элементы подвески. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем, что повышает риск аварии и получения травм.

В рамках отзывной кампании дилеры проверят задний подрамник, установят комплект для его усиления и при необходимости бесплатно отремонтируют или заменят компоненты. По оценке производителя, дефект наблюдается менее чем у одного процента автомобилей. Сообщений о реальных ДТП из-за указанной проблемы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что продажи японской Mazda в России за пять месяцев текущего года выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам мая в России было реализовано 1397 автомобилей ушедшего из страны производителя — это в 5,2 раза больше показателя годичной давности.