Продажи машин ушедшего из России бренда взлетели в 9,5 раза Аналитик Целиков: продажи машин Mazda в РФ выросли в 9,5 раза за пять месяцев

Продажи японской Mazda в России за пять месяцев текущего года выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По итогам мая в России было реализовано 1397 автомобилей ушедшего из страны производителя — это в 5,2 раза больше показателя годичной давности, 267 машин.

Столь высокие результаты Mazda обеспечила единственная модель CX-5, на которую пришлось более 90% регистраций. Счастливыми обладателями этого японского кроссовера китайской сборки стали 8520 россиянина, — отметил Целиков.

Еще две модели — CX-50 и CX-30 — заняли 4,2% и 2,2% в структуре продаж бренда соответственно. Аналитик обратил внимание, что на китайский автопром приходится 94% всех автомобилей Mazda, поставляемых в Россию.

Ранее сообщалось, что российский филиал японского автоконцерна подал заявку на регистрацию товарного знака «Мазда» в Роспатент. Под этим брендом компания планирует продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и аккумуляторы, а также оказывать услуги по аренде и ремонту транспорта.

До этого Mazda продала свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом» во Владивостоке с правом обратного выкупа в течение трех лет. Однако в ноябре 2025 года в «Соллерсе» сообщили, что японская компания не воспользовалась опционом и утратила возможность вернуть актив в России.