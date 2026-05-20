Японский автоконцерн решил зарегистрировать товарный знак в России

Российский филиал японского автоконцерна Mazda подал заявку на регистрацию товарного знака в России, говорится на сайте Роспатента. Согласно документам, заявка на бренд «Мазда» поступила в ведомство в мае.

Под этим знаком компания планирует продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и аккумуляторы. Также известно, что «Мазда» будет оказывать услуги по аренде, ремонту транспорта и размещению автосалонов.

У Mazda с 2018 года было в России совместное предприятие с «Соллерс». СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало на Дальнем Востоке седаны Mazda 6, кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Также в России была организована и сборка двигателей Mazda, причем их отправляли на экспорт.

Ранее сообщалось, что Mazda в ноябре 2022 года продала свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом» во Владивостоке с правом обратного выкупа в течение трех лет. Однако в ноябре 2025 года в «Соллерсе» сообщили, что компания не воспользовалась опционом и утратила возможность вернуть актив в России.