Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо

В жаркую погоду лицо отекает еще сильнее из-за употребления сладких напитков и алкоголя, заявила NEWS.ru тренер, нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, высокая температура воздуха приводит к расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса.

В жаркую погоду особенно хочется больше пить. И многие начинают замечать отеки, в частности в зоне лица. Кажется, что это из-за большого количества воды. Однако в жару они возникают из-за расширения кровеносных сосудов и нарушения водно-солевого обмена. Пытаясь спастись от обезвоживания, организм начинает накапливать воду в межклеточном пространстве про запас. Все усугубляется избытком соли, сладкими напитками, алкоголем и фастфудом. Это приводит к еще большей отечности, — предупредила Яблокова.

Она подчеркнула, что отеки чаще возникают у людей с варикозом, сердечными и почечными заболеваниями, а также при избыточном весе. По словам врача, в таких случаях важно проконсультироваться со специалистом.

