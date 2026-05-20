Российского стримера внесли в базу «Миротворца»

Блогера Stint внесли в базу сайта «Миротворец»

Российский блогер и Twitch-стример Stint (настоящее имя — Максим Шабанов) внесен в базу украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Его обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее семь несовершеннолетних были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Личные данные детей появились на портале 6 мая. Всем им вменяется якобы «сознательное нарушение государственной границы» Украины. Возраст внесенных в список детей варьируется от 5 до 17 лет.

До этого в базу «Миротворца» был внесен президент федерации футбола Сызрани Александр Кочененко. Персональные сведения о функционере появились на портале 3 мая.

