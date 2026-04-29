29 апреля 2026 в 18:31

Стримера Muhanjan выгоняют из России

Популярного казахстанского стримера Сабиева депортируют из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Казахстанский стример Альмухан Сабиев, более известный под псевдонимом Muhanjan, сообщил в своем Telegram-канале о принудительной депортации из России. Блогер уточнил, что в данный момент находится в специализированном центре временного содержания и лишен возможности вернуться в свою квартиру на Арбате.

По словам Сабиева, решение властей стало для него тяжелым ударом, из-за которого он вынужден в ближайшее время вылететь на родину. В своем обращении к подписчикам стример признался, что крайне подавлен сложившейся ситуацией и не может сдержать слез.

Это не пранк и не шутка. Я в месте для депортации. Не могу даже вернуться домой на Арбат, — рассказал блогер.

Он также пожаловался на плохую связь в месте пребывания, что затрудняет полноценное общение с аудиторией. Muhanjan пообещал восстановить регулярную онлайн-активность сразу после того, как окажется на территории Казахстана и обустроится на новом месте.

Ранее новосибирские полицейские принудительно выдворили из России осужденного за разбой мигранта. Теперь депортированному гражданину одной из стран Средней Азии нельзя возвращаться в РФ до 2031 года.

Общество
стримеры
депортации
Россия
Казахстан
