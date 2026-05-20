Как выбрать лучший смартфон без переплаты за бренд: ликбез от IT-эксперта

Как выбрать лучший смартфон без переплаты за бренд: ликбез от IT-эксперта

Известное имя на корпусе давно перестало быть гарантией надежности. По оценкам аналитиков Counterpoint и IDC, более 70% смартфонов в мире производят в Китае и Юго-Восточной Азии. IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов в интервью NEWS.ru объяснил, на что на самом деле нужно обращать внимание при выборе смартфона.

Чем отличается премиум-смартфон от бюджетного

Большинство брендов используют одни и те же заводы и одинаковых поставщиков компонентов. Разница между «премиумом» и «бюджетом» нередко — маркетинговый бюджет и наценка за логотип. Например, себестоимость флагманского смартфона за 120–150 тыс. рублей зачастую составляет менее половины его розничной цены.

Страна сборки тоже мало что говорит о качестве гаджета: большинство смартфонов, чье бы имя ни стояло на коробке, собираются в Китае или Вьетнаме. Куда важнее — какие конкретно компоненты внутри, как долго производитель поддерживает устройство обновлениями и есть ли нормальный сервис в вашем городе. Сегодня нормой для хорошего Android-флагмана становятся 4–7 лет обновлений безопасности, а Apple поддерживает отдельные модели iPhone по 6–7 лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экран: за что платить, за что — нет

Разрешение. На экранах до 6,5 дюйма Full HD глазом не отличить от более высокого разрешения при обычном использовании. Плотности 400–450 PPI уже достаточно для очень четкой картинки.

Частота обновления — пожалуй, самый раздутый маркетингом параметр последних лет. Переход с 60 на 90 Гц заметит любой. Разницу между 120 и 144 Гц в повседневной жизни не почувствует почти никто, кроме профессиональных мобильных геймеров. При этом режим 144 Гц способен увеличивать расход батареи на 10–20% по сравнению с 60 Гц.

Тип матрицы важнее любых цифр: AMOLED дает глубокий черный цвет и хорошую энергоэффективность, IPS — более естественную цветопередачу. Яркость тоже имеет значение: для комфортного использования на солнце желательно от 1200–1600 нит пиковой яркости.

Батарея: емкость и скорость зарядки

Здесь «больше» почти всегда «лучше». Для комфортного полного дня — от 4500 мАч. Телефоны с 5000–6000 мАч легко тянут полтора-два дня при умеренной нагрузке.

Скорость зарядки стала важным параметром: 65–120 Вт — это уже норма среднего сегмента у многих производителей; полный заряд — за 30–40 минут.

Память: оперативная и встроенная

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По оперативной памяти: 6 ГБ сегодня — минимально комфортный порог, 8 ГБ — универсальный вариант на несколько лет вперед. 12 ГБ и выше нужны разве что геймерам или тем, кто активно работает с нейросетевыми функциями.

По встроенной памяти: 128 ГБ хватит большинству людей при стандартном использовании — приложения, фото и переписки. Если вы снимаете много видео, не пользуетесь облачными сервисами или не любите регулярно «чистить» телефон — берите 256 ГБ. Один час видео в 4K может занимать 20–30 ГБ памяти. 512 ГБ и больше — для контент-мейкеров и тех, кто принципиально хранит все локально. Поддержка карт памяти встречается все реже — учитывайте это заранее.

Камера: мегапиксели — это маркетинг

«200 мегапикселей» — это звучит впечатляюще, но к реальному качеству снимка имеет косвенное отношение. Что действительно важно?

Размер сенсора — чем он крупнее, тем больше света и лучше фото в темноте. Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3'', а флагманы все чаще используют почти «дюймовые» матрицы — 1''. Камера с меньшим числом мегапикселей, но большим сенсором зачастую снимает лучше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На какие показатели стоит смотреть в характеристиках:

размер сенсора (чем ближе к 1'', тем лучше работа в темноте);

наличие оптической стабилизации (OIS);

светосила объектива — f/1.6–f/1.9 дают больше света;

наличие оптического, а не цифрового зума;

качество видеозаписи: хороший стандарт сегодня — стабильные 4K 60 FPS.

Стабилизация критически важна для видео и съемки в движении. Без нее даже дорогая камера может выдавать смазанную картинку вечером или при ходьбе.

Форматы записи. Для повседневной съемки достаточно хорошего 4K 30 FPS. RAW и LOG-профили нужны тем, кто серьезно занимается обработкой.

Количество камер — еще один маркетинговый прием. Три качественных модуля лучше пяти посредственных. Реальный оптический зум полезнее, чем пятая камера на 2 мегапикселя, которая там просто для круглого счета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

iOS, Android, Harmony — или «Аврора»

iOS — закрытая, отполированная система с долгой поддержкой устройств и сильной экосистемой, но это продукт американской корпорации. Санкционные прецеденты последних лет показали наглядно: решения, принятые в калифорнийском Купертино, могут мгновенно отрезать пользователей от сервисов и обновлений. Покупая iPhone сегодня, вы осознанно принимаете эту зависимость.

Android в его классическом виде — тоже американская история (Google). Однако здесь важен нюанс: Android — это open source платформа. Это означает, что в России Android-смартфон без сервисов Google вполне жизнеспособен. Все заблокированные приложения, включая банковские, устанавливаются через APK напрямую. Магазины альтернативных приложений, российские сторы — все это реально работает. Android в России сегодня — это, парадоксально, свобода именно потому, что его открытость позволяет обходить любые ограничения.

Harmony OS от Huawei — система, полностью независимая от американских компонентов, что в текущих реалиях само по себе аргумент. Экосистема активно развивается, устройства технологически сильные, однако библиотека приложений пока уступает Android.

«Аврора ОС» — отечественная разработка на базе Linux, созданная при участии государства. Система существует, развивается и уже используется в корпоративном и государственном секторе. Для массового потребителя экосистема постепенно формируется. Но это единственная ОС, где российский пользователь не зависит ни от американских, ни от китайских решений — и за этим проектом стоит следить.

Если говорить честно, российский пользователь сегодня выбирает между двумя полюсами. С одной стороны — премиальные, технологически зрелые, но политически ненадежные устройства из США и Южной Кореи. С другой — технологически сильный, стремительно развивающийся и куда более дружественный Китай. Huawei, Xiaomi и OPPO сегодня делают флагманы, которые честно конкурируют с Samsung и Apple по характеристикам — и при этом не несут санкционных рисков.

Читайте также:

Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны

Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь

Эксперт объяснила, с какого возраста давать ребенку собственный телефон

Авиаэксперт объяснил, где должен храниться пауэрбанк во время перелета