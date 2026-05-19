Родригез с иголочки, Самбурская в бархате: фото с вручения премии АПКиТ

Тимур Родригез и Катя Кабак на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Во вторник, 19 мая, в Москве состоялась XIII церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Мероприятие является главной сериальной премией страны и одним из самых ярких и ожидаемых событий отрасли.

Премия присуждается более чем в 20 номинациях и отмечает лучшие сериалы и фильмы минувшего года, а также отдельных участников кинопроизводственного процесса. При этом предложения выдвигаются кинокомпаниями, входящими в состав АПКиТ. Важным условием является аргументация, а внесенные кандидаты отбираются большинством голосов. Лауреаты в свою очередь определяются по художественным и производственно-техническим критериям оценки работы, а также по коммерческим показателям проектов.

В текущем году в номинации «Лучший мини-сериал» борются «Дорогой Вилли» режиссера Владимира Щеголькова, «На сопках Маньчжурии» Дениса Нейманда и «Топор. 1945. Июль» Вадима Островского. Среди претендентов на звание лучшего мультсериала — «Простоквашино», «Три кота» и «Чемпионы. Футбольный сезон». Лучшим режиссером в свою очередь могут признать Душана Глигорова, Сергея Филатова или Петра Тодоровского.

На звание лучшего актера претендуют Иван Янковский, Данила Козловский и Тимофей Трибунцев. В номинацию «Лучшая актриса» включены Марина Александрова, Ника Здорик и Мария Аронова.

Отмечается, что премию ежегодно посещают первые лица российского кинобизнеса. За 10-летнюю историю АПКиТ стала главной площадкой для дружеского общения в индустрии.

