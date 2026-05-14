Проханов ответил на сообщения о госпитализации

Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о своей госпитализации из-за болей в спине, передает РИА Новости. Актер сообщил, что не находился в больнице и ограничился двумя уколами для блокады.

Чушь! Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду, — сказал актер.

Сергей Проханов — российский актер театра и кино, театральный режиссер и основатель московского Театра Луны. Широкую известность ему принесла главная роль Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь». В 2005 году артист получил звание Народного артиста России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Проханов оказался в больнице из-за сильных болей в спине. По его информации, 73-летнего художественного руководителя Театра Луны экстренно госпитализировали в спинальный нейрохирургический центр. Как уточнил канал, проблемы со спиной беспокоили Проханова уже давно, однако в последнее время его состояние ухудшилось.

До этого стало известно, что народный артист России Андрей Кузичев, исполнявший главную роль в постановке «Идиот» на сцене театра имени Пушкина в Москве, почувствовал резкое недомогание прямо во время спектакля. Несмотря на проблемы с сердцем и высокое давление, 55-летний актер не прервал выступление.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
