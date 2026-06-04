Дроны ВСУ атаковали пять регионов России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем в четверг, 4 июня, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошло в течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал в результате взрыва украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области. Как информировали в оперативном штабе региона, FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.