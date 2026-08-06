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06 августа 2026 в 12:21

Грузовик с тремя пассажирами опрокинулся в реку Бамбуйка

В Бурятии два человека погибли при падении «Урала» в реку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Бурятии грузовой автомобиль «Урал» с пассажирами утонул в реке Бамбуйка, в результате чего два человека погибли, еще одного продолжают искать, сообщили в прокуратуре республики. По данным ведомства, 1 августа водитель переправлялся через реку с тремя пассажирами, однако машина опрокинулась. Водителю удалось самостоятельно выбраться.

В ходе поисковых работ были обнаружены тела двух пассажиров. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал в реку в районе туристического комплекса «Замок коварства и любви» в Кисловодске. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые, по словам главы города, находились в состоянии алкогольного опьянения. Их извлекли из автомобиля и передали медикам. У обоих пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга.

Между тем стало известно, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор водителю Porsche Даниилу Войнову, который упал на автомобиле в реку Фонтанку. Мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы. Также ему на два с половиной года запретили управлять транспортными средствами.

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