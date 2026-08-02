В российском регионе ищут пропавшего на реке подростка МЧС: 17-летний подросток пропал на реке Хилок в Бурятии

Спасатели ведут поиски 17-летнего подростка, пропавшего на реке Хилок в Тарбагатайском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, инцидент произошел в районе паромной переправы.

Поиски ведутся, — сказали в ведомстве.

По данным из социальных сетей, подросток мог утонуть в реке. Обстоятельства происшествия устанавливаются. К поисковым работам привлечены сотрудники МЧС и местные службы. Информация о ходе операции уточняется.

Ранее сообщалось, что полицейские ищут 39-летнюю Анну Войткевич, которая пропала в Барнауле несколько дней назад. Как сообщили в главном управлении МВД по Алтайскому краю, информация об исчезновении женщины появилась в городских пабликах. Ее дочь сообщила, что Войткевич перестала выходить на связь в ночь на 28 июля.

До этого стало известно, что подруга пропавшей в Сербии россиянки Людмилы Турковой подтвердила ее гибель. Она также объявила о сборе средств на отправку тела женщины в Россию и организацию похорон. По ее словам, помощь позволит поддержать семью Турковой в тяжелый момент.