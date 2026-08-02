«Где католикос?»: первое заседание парламента Армении началось со скандала

Первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала по той причине, что впервые в истории на него не пригласили Католикоса всех армян Гарегина II. Нарушение традиции вызвало протест со стороны представителей оппозиции. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.
Где католикос? — выкрикивали депутаты.
Председательствующий на заседании старейший депутат Князь Гасанов предупредил, что за нарушение порядка сначала будет вынесено предупреждение, а в случае повтора последуют более строгие меры. После замечания парламентарии замолчали и дали клятву депутата.
Ранее правительство Армении сложило свои полномочия. Премьер страны Никол Пашинян добавил, что, согласно конституции, в первый день работы новоизбранного Национального собрания правительство подает в отставку.
До этого Пашинян обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (более 1,2 млн рублей).