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02 августа 2026 в 10:29

«Где католикос?»: первое заседание парламента Армении началось со скандала

Католикос всех армян впервые не присутствовал на первом заседании парламента

Здание Парламента Армении в Ереване Здание Парламента Армении в Ереване Фото: Russian Look/Global Look Press
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Первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала по той причине, что впервые в истории на него не пригласили Католикоса всех армян Гарегина II. Нарушение традиции вызвало протест со стороны представителей оппозиции. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Где католикос? — выкрикивали депутаты.

Председательствующий на заседании старейший депутат Князь Гасанов предупредил, что за нарушение порядка сначала будет вынесено предупреждение, а в случае повтора последуют более строгие меры. После замечания парламентарии замолчали и дали клятву депутата.

Ранее правительство Армении сложило свои полномочия. Премьер страны Никол Пашинян добавил, что, согласно конституции, в первый день работы новоизбранного Национального собрания правительство подает в отставку.

До этого Пашинян обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (более 1,2 млн рублей).

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