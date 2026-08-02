«Где католикос?»: первое заседание парламента Армении началось со скандала Католикос всех армян впервые не присутствовал на первом заседании парламента

Первое заседание парламента Армении девятого созыва началось со скандала по той причине, что впервые в истории на него не пригласили Католикоса всех армян Гарегина II. Нарушение традиции вызвало протест со стороны представителей оппозиции. Заседание транслировалось на YouTube-канале парламента.

Где католикос? — выкрикивали депутаты.

Председательствующий на заседании старейший депутат Князь Гасанов предупредил, что за нарушение порядка сначала будет вынесено предупреждение, а в случае повтора последуют более строгие меры. После замечания парламентарии замолчали и дали клятву депутата.

Ранее правительство Армении сложило свои полномочия. Премьер страны Никол Пашинян добавил, что, согласно конституции, в первый день работы новоизбранного Национального собрания правительство подает в отставку.

До этого Пашинян обратился в гражданский суд с иском к бывшему депутату парламента седьмого созыва Софии Овсепян, обвинив ее в оскорблении и клевете. Глава правительства требует взыскать с ответчицы в общей сложности 6 млн драмов (более 1,2 млн рублей).