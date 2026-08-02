Обстановка в Крыму 2 августа: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 2 августа: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 2 августа 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 2 августа: что с поездами, как доехать, расписание

Сегодня, 2 августа, поезда «Таврия» крымского направления по-прежнему следуют до станции Керчь-Южная Новый Парк и обратно, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Перевозка пассажиров между этой станцией и другими пунктами в Крыму организована автобусами.

Данный график движения сохраняется до 3 августа включительно, о возможных изменениях после этой даты компания сообщит дополнительно. С актуальным расписанием и информацией о покупке автобусных билетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы организована на привокзальных площадях у железнодорожных станций. Поскольку на начальных пунктах посадка стартует за час до отправления, пассажирам советуют прибывать заблаговременно. Количество задействованных автобусов регулируется в зависимости от числа пассажиров.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что касается провоза животных, перевозчик пояснил: мелких питомцев и птиц можно перевозить в салоне при наличии переноски. Крупных собак разрешается брать в поездку только на поводке и в наморднике, располагая их на задней площадке автобуса.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Проезд в Крым на автомобиле осуществляется через Крымский мост, который, по данным на 10:00 мск 2 августа, работает в штатном режиме. Согласно информации из профильного Telegram-канала, со стороны Тамани скопилось 180 машин, ожидание составляет около часа, со стороны Керчи в очереди на досмотр стоят 110 автомобилей.

Досмотр всех легковых машин, пассажиров и багажа обязателен. Движение гибридных авто и электромобилей по мосту запрещено — водителям таких транспортных средств рекомендуется следовать по сухопутному маршруту (трасса Р-280) от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Альтернативный путь в Крым также проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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