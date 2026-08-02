Изменения в ЖКХ с 1 августа: за что жильцы могут строго спросить с УК

На каждый день

Изменения в ЖКХ с 1 августа: за что жильцы могут строго спросить с УК

Лето уходит, оставляя нам не только теплые воспоминания, но и важные правовые перемены в сфере ЖКХ: с 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновленные Правила содержания и эксплуатации многоквартирных домов.

Какие требования выдвигает закон к коммунальщикам?

Новые нормативы прописывают и закрепляют для управляющих компаний единые федеральные стандарты работы. Теперь многие обязанности коммунальщиков стали четкими и обязательными, а не оставляются на усмотрение руководства. Наступивший август приносит кардинальные изменения в привычный порядок: каждая управляющая компания (УК) отныне обязана следовать жестким нормативам. Все сферы, за которые отвечает ваша УК, подведены под общую планку качества, а сама отрасль ЖКХ становится прозрачнее для собственников квартир.

Обновление нормативной базы избавило жителей от необходимости доказывать элементарные вещи: порядок выполнения ключевых коммунальных услуг стал понятным, а критерии оценки работы организации — прозрачными.

Что именно изменится в обслуживании вашего дома с 1 августа

Чтобы вам было проще ориентироваться в обновленных правилах, мы собрали ключевые перемены в наглядный список:

Уборка подъездов, лестничных маршей и лифтов: раньше график часто был размытым, а теперь введен жесткий регламент влажной и сухой уборки с обязательной дезинфекцией кабин лифтов и регулярной отмывкой маршей.

Устранение затоплений подвалов: если раньше откачка воды могла затягиваться на недели, то теперь установлены жесткие нормативные сроки ликвидации аварий, высушивания и дезинфекции помещений.

Оборудование и содержание контейнерных площадок: прежде УК часто перекладывала ответственность за грязь на мусорного оператора, а отныне именно жилищная организация отвечает за чистоту, наличие твердого покрытия и ограждения площадки.

Изменения в ЖКХ с 1 августа: за что жильцы могут строго спросить с УК Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благоустройство придомовой территории: регламентированы обязательная сезонная стрижка газонов, спил аварийных веток, уход за зеленью и поддержание в безопасном состоянии детских и спортивных площадок.

Размещение рекламы на фасадах: любой рекламный баннер или вывеска теперь размещаются исключительно по решению общедомового собрания, а полученные доходы идут напрямую на нужды дома.

Взаимодействие при капитальном ремонте: раньше УК могла оставаться в стороне, а теперь она обязана грамотно составлять техническое задание, контролировать подрядчика и принимать работы вместе с жильцами.

Что ждет жилищную организацию за невыполнение нормативов и как привлечь ее к ответу

Если управляющая организация игнорирует новые правила и плохо выполняет свою работу, не стоит терпеть неудобства — закон на вашей стороне:

Зафиксируйте нарушение: сделайте фото или видео с указанием даты и времени. Направьте официальную заявку в аварийно-диспетчерскую службу вашей организации и обязательно запишите ее номер. При отсутствии реакции составьте акт о непредоставлении качественной услуги с участием двух соседей. Направьте жалобу в Государственную жилищную инспекцию через портал ГИС ЖКХ или обратитесь в прокуратуру.

За игнорирование единых стандартов обслуживающим организациям грозят крупные штрафы по статье 14.1.3 КоАП РФ (до 300 тысяч рублей), а за систематические нарушения — полное лишение лицензии на право управления вашим домом.

Помните, что комфорт, чистота и безопасность в вашем доме — это не услуга по знакомству, а ваша законная собственность и прямая обязанность управляющей компании, за которую вы ежемесячно платите по квитанциям. Пользуйтесь своими правами грамотно, ведь обновленный закон создан именно для того, чтобы сделать вашу жизнь проще и комфортнее.

Ранее мы рассказывали, какие требования появились к владельцам газовых плит.