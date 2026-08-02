ПВО отразила почти 150 БПЛА в российском регионе Слюсарь: силы ПВО отразили почти 150 БПЛА в Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив почти полторы сотни беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и еще семь районов.

Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском, — написал Слюсарь.

В Миллеровском районе из-за падения обломков одного из дронов произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Губернатор предупредил о сохранении беспилотной опасности в регионе и призвал жителей быть внимательными.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил в своих социальных сетях, что два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. По его словам, ранены мужчина и женщина. Последняя получила травму в Курчатовском районе. 42-летняя пострадавшая госпитализирована.