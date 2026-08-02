В США раскрыли подробности нового культурного проекта Трампа в Вашингтоне Эксперт Кук: идею триумфальной арки в Вашингтоне предложили еще 26 лет назад

Идею построить триумфальную арку на месте нынешнего проекта в Вашингтоне предложили еще 26 лет назад, но ее реализацию сорвали теракты 11 сентября 2001 года, рассказал глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. По его словам, которые приводит РИА Новости, адаптированную версию арки ему удалось построить в Атланте — она стала штаб-квартирой Национального фонда памятников и частью музея истории Джорджии.

Президент видел мой эскиз триумфальной арки на том же самом месте 26 лет назад. Мы предложили проект, но после того, как самолет врезался в Пентагон, проект в Вашингтоне был сорван. <…> Теперь президент Трамп обратился к этой идее, и я получаю возможность построить обе арки. Я очень рад, что он ее подхватил, — отметил Кук.

По плану сооружение превысит 50 метров в высоту и ширину, на постаменте установят копию Статуи Свободы высотой около 18 метров. Общая высота «Арки Независимости» составит более 76 метров.

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