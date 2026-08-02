Онищенко предупредил десантников о рисках купания в фонтане Академик Онищенко: купание в фонтане может привести к переохлаждению организма

Купание в фонтане может привести переохлаждению организма, к тому же есть вероятность получить кожное заболевание, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, вода в фонтанах технически соответствует нормам, поскольку подается из водопровода и проходит проверки, однако она постоянно циркулирует и не подогревается.

Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима. <…> Так что берегите себя, с Днем ВДВ, с праздником, — отметил Онищенко.

Вместе с тем президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск по случаю их профессионального праздника. Глава государства высоко оценил личные качества военных и их богатые исторические традиции. Он подчеркнул, что в рядах этого рода войск во все времена служили лишь сильные духом и несгибаемые люди.