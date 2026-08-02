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02 августа 2026 в 09:58

Школьница бесследно пропала по пути к бабушке

Двенадцатилетняя девочка на велосипеде пропала в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области разыскивают двенадцатилетнюю девочку, которая отправилась на велосипеде к родственнице и бесследно исчезла, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Школьница выехала из деревни Цибино около четырех часов дня.

Перед отъездом несовершеннолетняя предупредила родных, что направляется в столицу проведать свою бабушку. Однако до пункта назначения ребенок так и не добрался, связи с ней до сих пор нет. Известно, что пропавшая школьница передвигается на черном велосипеде с заметной салатовой рамой.

К масштабным поискам ребенка немедленно подключились сотрудники правоохранительных органов, добровольцы и обеспокоенные родители. За прошлую ночь поисково-спасательные отряды успели тщательно обследовать обширную территорию, но каких-либо следов девочки найти не удалось. Родственники надеются, что ребенок все же мог добраться до Москвы, хотя сама бабушка внучку так и не дождалась.

Ранее в Туапсе трое подростков ушли на сапах в море и оказались в опасности. Поднявшийся северный ветер начал относить сапбордистов от берега. Спасатели нашли их в четырех километрах от береговой зоны.

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