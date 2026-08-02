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02 августа 2026 в 11:51

В Подмосковье объявили желтый уровень опасности

В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области с 15:00 2 августа до 9:00 3 августа объявили желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми грозами и ливнями, сообщает Гидрометцентр. По данным регионального управления МЧС, до 20:00 в регионе ожидаются кратковременный дождь, местами переходящий в ливень, а также грозы с порывами ветра до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что в августе в Москве не ожидается жары: температура будет примерно на градус выше климатической нормы, но без периодов экстремального повышения тепла. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, количество осадков будет близко к норме.

До этого стало известно, что в Москве не будет резкого похолодания до плюс 20 градусов. По прогнозам Гидрометцентра России, температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 27 градусов. Хотя понижение температуры по сравнению с выходными ожидается, оно не будет резким.

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