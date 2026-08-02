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02 августа 2026 в 12:13

Пугачева осталась без титула и товарного знака, которым владела 30 лет

Пугачева потеряла права на товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Певица Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который был зарегистрирован за ней почти 30 лет назад, следует из электронной базы Роспатента. Срок действия регистрации истек 2 августа, а певица не подала заявление на продление.

Как написал Telegram-канал Mash, в 90-х Пугачева пыталась подтвердить право на титул баронессы через родословную своего бывшего мужа Миколаса Орбакаса, отца Кристины Орбакайте. По ее словам, среди его предков был литовский барон фон Орбах, однако доказать родство не удалось. После этого певица решила использовать название как товарный знак «Баронесса фон Орбах».

Последняя запись в государственном реестре была внесена в 2016 году, что позволяло использовать бренд до августа 2026 года. Под этой маркой можно было выпускать парфюмерию, косметику, одежду, ювелирные изделия, книги и другие товары.

Ранее компания Allergan разослала досудебные претензии с требованием прекратить использование бренда «Ботокс». Мастер по волосам Анастасия, которая занимается реконструкцией волос, получила письмо от корпорации. Перед этим девушка пыталась зарегистрировать в Роспатенте свой товарный знак. Корпорация требует от нее прекратить использование любых вариаций слова «Ботокс» в доменах, соцсетях и рекламе.

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Алла Пугачева
Роспатент
товарный знак
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