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02 августа 2026 в 12:54

Второй мост обрушился за сутки в Приморье

В Михайловском округе Приморского края произошло частичное обрушение моста

Фото: max.ru/mvd25
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В Приморском крае на участке дороги в Михайловском округе частично обрушился мост, сообщило краевое управление МВД на платформе МАКС. Повреждение конструкций произошло между населенными пунктами Лубянка и Орловка, в связи с чем движение транспорта в сторону Арсеньева и обратно ограничено. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, дорожные службы производят отсыпку скальным грунтом для восстановления проезда.

Между населенными пунктами Лубянка и Орловка произошло повреждение моста. В настоящее время движение автотранспорта в сторону города Арсеньева и в обратном направлении ограничено, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае частично обрушился мост через реку Шкотовка. Инцидент произошел на дороге, ведущей в село Новороссия Шкотовского муниципального округа. Проезд по этому участку полностью перекрыт.

До этого в Саратове на улице Крымской обрушилась часть кирпичной кладки аварийного здания. Инцидент произошел 30 июля, пострадавших нет. В 2025 году здесь уже было обрушение.

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