Жителю Приморья предъявили обвинение в гибели школьницы от удара током

В Приморье 47-летний местный житель предстанет перед судом по делу о гибели 13-летней девочки от поражения электрическим током, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что мужчина незаконно разместил в зоне ЛЭП грунт и бетонные блоки, из-за чего подросток смогла добраться до проводов.

Уголовное дело подлежит направлению в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, — сказали в прокуратуре.

Трагедия случилась в июле 2025 года в городе Большой Камень. Школьница влезла на возвышенность, прикоснулась к оголенному кабелю и скончалась на месте от удара током.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Белгородской области сообщили о гибели 11-летнего мальчика от удара током в селе Дальняя Игуменка. Ребенок мыл мототехнику с помощью аппарата высокого давления, подключенного через удлинитель, и скончался на месте от поражения электричеством.

До этого в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что 10-летний мальчик погиб от удара током в деревне Минино во время мытья квадроцикла под дождем. Ребенок использовал прибор, запитанный через самодельный удлинитель.