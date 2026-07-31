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31 июля 2026 в 11:42

Володин раскрыл, как вырастет пенсия россиян

Володин: размер накопительной пенсии в России вырастет на 17,3%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Размер накопительной пенсии с 1 августа увеличится на 17,3%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАКС. Спикер ГД указал, что срочная пенсионная выплата также вырастет – на 19,32%.

По его словам, повышение затронет более 160 тыс. россиян. Также он добавил, что участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что пенсии с 1 августа будут пересчитаны и увеличены для нескольких категорий граждан. Изменения коснулись работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и лиц, достигших 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что Минтруд планировал оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев, или 22,5 года. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их будут выплачивать частями ежемесячно.

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