Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 09:57

Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году

Минтруд хочет оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтруд планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев или 22,5 года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. По ее словам, этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их буду выплачивать частями ежемесячно. Она отметила, что критерием для вычислений служит прожиточный минимум пенсионера.

На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Берем 10% от него, или 1628 рублей, и умножаем на 270. Получаем 439 560 рублей. Если человек набрал меньше этой суммы, он сможет получить всю накопительную пенсию единовременной выплатой. Если больше — ему ее будут выплачивать ежемесячно на протяжении всей жизни, — пояснила Бессараб.

Иными словами, если ежемесячная накопительная пенсия составит 10% от прожиточного минимума или даже меньше, то все накопленные средства выплатят единой суммой. А если показатель составит больше 10%, то человеку назначат ежемесячную выплату.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в России за два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей. Расчеты основаны на данных Социального фонда России за май 2024 и май 2026 годов.

Власть
Общество
пенсии
Минтруд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве местный житель за полгода дважды выиграл в лотерею
В Москве начали делить наследство известного актера
Подросток погиб в ДТП в Подмосковье
Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого
Автоматизация на заводе: что сегодня делают машины вместо людей
В Уфе мужчина сменил внешность ради нападения на бывшую супругу
ВС России обрушили град ударов на военный завод в Западной Украине
Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году
Переводивший деньги на криптокошелек СБУ россиянин попался силовикам
Троих российских подростков заподозрили в подготовке теракта на ж/д
ВС России ударили по заводам разведывательных и ударных дронов в Киеве
ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»
Школьники забросали камнями собаку и мужчину в Хабаровском крае
Жителей Пензы предупредили о задымлении после удара по складу WB
Полиция сообщила о воронке после взрыва на востоке Польши
Бойцы ВСУ под Сумами пришли на «свои» позиции и встретили мгновенную смерть
Главный специалист Генпрокуратуры по изъятию активов покинул должность
«Удивлен»: украинский фигурист высказался о лишении стипендии Зеленским
Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка
Танкеры снова стали целью дронов в Черном море
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.