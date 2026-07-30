Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году Минтруд хочет оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Минтруд планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев или 22,5 года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. По ее словам, этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их буду выплачивать частями ежемесячно. Она отметила, что критерием для вычислений служит прожиточный минимум пенсионера.

На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Берем 10% от него, или 1628 рублей, и умножаем на 270. Получаем 439 560 рублей. Если человек набрал меньше этой суммы, он сможет получить всю накопительную пенсию единовременной выплатой. Если больше — ему ее будут выплачивать ежемесячно на протяжении всей жизни, — пояснила Бессараб.

Иными словами, если ежемесячная накопительная пенсия составит 10% от прожиточного минимума или даже меньше, то все накопленные средства выплатят единой суммой. А если показатель составит больше 10%, то человеку назначат ежемесячную выплату.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в России за два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей. Расчеты основаны на данных Социального фонда России за май 2024 и май 2026 годов.