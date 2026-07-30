Удары по Украине сегодня, 30 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 30 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 30 июля

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях. Также были атакованы сухогрузы в порту Южный и на переходе морем, доставлявшие грузы военного назначения.

Уточняется, что в результате ударов в Киеве поражены: АО «Завод Маяк» — предприятие, осуществляющее производство комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также запчастей для беспилотников; ПАО «Электротехнический завод» — предприятие, производящее разведывательные и ударные БПЛА.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В Львове, по данным МО РФ, поражены: ООО «Львовский авиационный завод „ЛДАРЗ“», занимающийся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для ракет FP-5 «Фламинго», а также БПЛА; ГП «Львовский государственный завод „ЛОРТА“», осуществляющий производство радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300.

В Ивано-Франковской области поражены промышленные предприятия в Калуше ООО «СКБ ОВТ» и ООО «НЕФТЕМАШ», участвующие в производстве и хранении ракет; в Ровенской области — химический завод в Ровно ОАО «РОВНОАЗОТ», занимающийся производством комплектующих для ракет; в Днепропетровской области — агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности ООО «Криворожский турбовентиляторный завод „Аквапласт“», осуществляющее разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, добавили в оборонном ведомстве.

Военный блогер Олег Царев сообщил в авторском Telegram-канале, что на западе Киева спутниковые снимки NASA фиксируют крупные очаги возгорания в промзоне после ракетных ударов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в ночь на 30 июля было запущено около 78 ракет по целям на Украине.

«Основной удар пришелся по Киеву, центральным областям и западной части страны, где размещены авиационные предприятия, склады, аэродромы, учебные центры и производства, связанные с беспилотниками. Всего было запущено около 78 ракет: около 48 крылатых ракет Х-101, около девяти крылатых ракет „Калибр“, восемь баллистических ракет „Искандер-М“, шесть баллистических ракет КН-23, четыре модифицированные баллистические ракеты, три гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По данным подпольщика, один из ударов также был нанесен по «Винницкому авиационному заводу», который занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ и сборкой беспилотников.

«В Гайсине три крылатые ракеты „Калибр“ поразили склады с военной техникой и нефтебазу. Удар одновременно затронул материальные резервы и топливное обеспечение подразделений. В районе Полтавы ракеты Х-101 поразили объект возле склада „Новой почты“. После прилета началась мощная вторичная детонация», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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