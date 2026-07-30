Памфилова раскрыла роль беспилотников на будущих выборах

Беспилотники сыграют важную роль в избирательной системе России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, это касается как летающих, так и плавающих дронов.

Мы в Центральной избирательной комиссии считаем, что у беспилотников, которые плавают и которые летают, огромное будущее в мирной жизни. И кстати, огромное будущее в избирательной системе, — заявила Памфилова.

Она напомнила, что в 36 регионах России есть труднодоступные места. Сотрудникам избирательной комиссии приходится добираться туда с помощью вертолетов, гужевых повозок и моторных лодок. Кроме того, Памфилова считает, что беспилотниками продолжат активно пользоваться после успешного завершения СВО.

Ранее председатель ЦИК признала, что выборы в Государственную думу пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Она отметила, что приоритетными задачами будут обеспечение антитеррористической защищенности и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах.