Раскрыта причина массового заболевания детей в лагере под Новосибирском Роспотребнадзор: дети в лагере под Новосибирском заразились энтеровирусом

В детском оздоровительном лагере «Чкаловец» в Новосибирской области зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции среди отдыхающих, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Начато эпидемиологическое расследование.

В связи с регистрацией заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Чкаловец» управлением Роспотребнадзора <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отобрали пробы питьевой воды, продуктов питания, а также смывы с поверхностей пищеблока и дезинфицирующих растворов для лабораторных исследований. Для купирования очага и разрыва путей передачи инфекции все несовершеннолетние из группы риска были досрочно вывезены из лагеря и помещены под медицинское наблюдение.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области из детского лагеря «Чкаловец» в Искитимском районе госпитализированы шесть детей с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция». В лагере пребывают 900 отдыхающих, и третья летняя смена для старшей дружины завершилась раньше срока. По факту случившегося региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку.