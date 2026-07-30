Педагог объяснил, как справиться с истерикой ребенка Педагог Ахмадуллин: во время истерики нужно помочь ребенку справиться с эмоциями

Во время истерики необходимо помочь ребенку справиться с эмоциями, заявил «Газете.Ru» педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин. Он отметил, что родителям в этот момент необходимо сохранять спокойствие.

Эмоции нормальны и имеют право на существование. Но это не означает, что любую просьбу нужно выполнять. Когда взрослый проявляет эмпатию и сохраняет границы, ребенок получает опыт: сильные эмоции можно пережить, не добиваясь своего криком, — объяснил Ахмадуллин.

Педагог подчеркнул, что ребенок, который умеет успокаиваться и анализировать эмоции, быстрее учится и увереннее чувствует себя в новых ситуациях. По его словам, для дошкольников также подойдет метод переключения внимания.

Ранее педагог Элина Варфоломеева рассказала, что в период летних каникул важно дать ребенку возможность скучать. Она отметила, что именно в такие моменты у детей развивается мышление.