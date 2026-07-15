Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 14:00

Педагог ответила, какие правила воспитания необходимы в каникулы

Педагог Варфоломеева: в каникулы детям важно дать время на скуку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В период летних каникул важно дать ребенку возможность скучать, рассказала KP.RU педагог Элина Варфоломеева. Она отметила, что именно в такие моменты у детей развивается мышление.

Проблема современных гаджетов в том, что они лишают ребенка важного для набирания опыта момента — скуки. Ребенок, которому никогда не было скучно, не умеет думать. У него нет стремления чего-то достичь — ему дают победу сразу и с громкими аплодисментами из динамика телефона, — рассказала Варфоломеева.

Педагог подчеркнула, что лето — шанс обратить вспять адаптацию мозга к цифровому контенту, который мешает развивать произвольное внимание. По ее словам, в возрасте от семи до 12 лет ребенок учится удерживать фокус, откладывать удовольствие и работать с задачами без мгновенного результата — эти навыки важны для успеха в жизни.

Ранее семейный психолог Оксана Гайнулина рассказала, что разные подходы к воспитанию ребенка со стороны матери и бабушки иногда становятся причиной конфликтов. По ее словам, для сохранения теплых отношений следует устанавливать семейные границы.

Общество
воспитание
дети
гаджеты
педагоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили перспективы военных учений Европы у границ Украины
Трамп раскрыл, до какого момента конфликт на Украине может завершиться
Россиян призвали к максимальной осторожности в Персидском заливе
Раскрыты страшные подробности смерти мальчика в Новосибирске
Трансфузиолог рассказал, как изменился процесс заготовки крови
Эрмитаж сделал один регион площадкой для своих археологических исследований
Риелтор сравнила затраты на строительство и покупку готового жилья
Трамп заявил о готовности Путина к сделке по Украине
Лантратова рассказала об ударах ВСУ по детским площадкам
Пьяные мужчины избили ребенка, отказавшегося покупать им выпивку
Венеролог рассказал, какие болезни чаще всего передаются половым путем
Троих россиян ищут в горах после исчезновения в тумане
В США узнали условие Трампа для новых санкций против России
Костомаров и Домнина рассказали, на чем построен их крепкий брак
Лебедева оценила гид против сексуализации женщин для трансляций
Пенсионерка показывала собственной внучке порно и домогалась до нее
Новак рассказал о дизеле для аграриев
Политолог ответил, как будут работать новые санкции США
Блэкаут в Крыму, удар по катафалку, блокада ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 15 июля
Россиянам дали четкую инструкцию по применению капель для носа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.