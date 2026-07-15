Педагог ответила, какие правила воспитания необходимы в каникулы Педагог Варфоломеева: в каникулы детям важно дать время на скуку

В период летних каникул важно дать ребенку возможность скучать, рассказала KP.RU педагог Элина Варфоломеева. Она отметила, что именно в такие моменты у детей развивается мышление.

Проблема современных гаджетов в том, что они лишают ребенка важного для набирания опыта момента — скуки. Ребенок, которому никогда не было скучно, не умеет думать. У него нет стремления чего-то достичь — ему дают победу сразу и с громкими аплодисментами из динамика телефона, — рассказала Варфоломеева.

Педагог подчеркнула, что лето — шанс обратить вспять адаптацию мозга к цифровому контенту, который мешает развивать произвольное внимание. По ее словам, в возрасте от семи до 12 лет ребенок учится удерживать фокус, откладывать удовольствие и работать с задачами без мгновенного результата — эти навыки важны для успеха в жизни.

Ранее семейный психолог Оксана Гайнулина рассказала, что разные подходы к воспитанию ребенка со стороны матери и бабушки иногда становятся причиной конфликтов. По ее словам, для сохранения теплых отношений следует устанавливать семейные границы.