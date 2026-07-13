Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками

Разные подходы к воспитанию ребенка со стороны матери и бабушки иногда становятся причиной конфликтов, заявила NEWS.ru семейный психолог Оксана Гайнулина. По ее словам, для сохранения теплых отношений следует устанавливать семейные границы.

Тема границ между бабушкой и внуками звучит очень остро. Современная семья изменилась. Если раньше бабушка часто занимала роль «второй мамы», то сегодня молодые родители все чаще стремятся самостоятельно воспитывать детей и устанавливать свои правила. Здесь могут происходить столкновения двух систем воспитания: традиционной, основанной на авторитете старших, и современной, ориентированной на личные границы и благополучие ребенка, — поделилась Гайнулина.

Она пояснила, что представители старшего поколения могут нарушать правила питания, режим сна и отдыха ребенка, чрезмерно его баловать и игнорировать просьбы родителей об ограничениях. По словам психолога, в результате дети получают противоречивые сигналы: «у мамы нельзя, а у бабушки можно». Специалист подчеркнула, что это подрывает авторитет родителей.

Границы в семье дают внутреннюю опору и устойчивость, помогают избежать конфликтов и сохранить теплые отношения. Ключевой инструмент в их выстраивании — это спокойный диалог. Важно объяснить старшему поколению, что их теплое отношение ко внукам и участие ценно, и что оба поколения заботятся о детях. Но при этом в воспитании ребенка важно придерживаться единых правил. Именно тогда дети будут чувствовать себя спокойно и устойчиво, — заключила Гайнулина.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. По ее словам, впервые дети испытывают подобные чувства в двухлетнем возрасте.