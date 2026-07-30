Дрон ВСУ атаковал хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Беспилотник с боезарядом атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. Боеприпас своевременно ликвидировали.

Сегодня на территории Запорожской АЭС, входящей в «Росатом», в районе площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработавшего ядерного топлива) была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом <...> Боеприпас своевременно обезврежен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб от удара украинского беспилотника. Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель Дмитрий Филиппов. Яковлеву было 46 лет. По словам Лихачева, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию. Он добавил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.

До этого Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, из-за чего скончался водитель Дмитрий Филиппов. По словам главы Росатома, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.