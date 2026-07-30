Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 14:19

Дрон ВСУ атаковал хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотник с боезарядом атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. Боеприпас своевременно ликвидировали.

Сегодня на территории Запорожской АЭС, входящей в «Росатом», в районе площадки СХОЯТ (сухого хранилища отработавшего ядерного топлива) была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом <...> Боеприпас своевременно обезврежен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб от удара украинского беспилотника. Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель Дмитрий Филиппов. Яковлеву было 46 лет. По словам Лихачева, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию. Он добавил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.

До этого Лихачев рассказал, что дрон ВСУ атаковал служебную машину, из-за чего скончался водитель Дмитрий Филиппов. По словам главы Росатома, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.

Регионы
Запорожская область
ЗАЭС
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля
Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников
Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.